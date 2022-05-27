Mete Gazoz dünya zirvesinde

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gururumuz olan ve okçuluk branşında altın madalya kazanarak tarih yazan Mete Gazoz bir ilki daha başardı. 2022 sezonun en önemli organizasyonu; Dünya Kupası serisinde Antalya ve Gwangju ayakları düzenlendi. 2 aşamanın tamamlanmasının ardından dünya sıralaması yeniden açıklandı.

Tarihte bir ilk daha

Erkekler klasik yayda zirve el değiştirdi. 274 puana yükselen Mete Gazoz 1 basamak, dünya okçuluğunun efsane isimlerinden Güney Koreli Kim Woojin de aynı puanla 2 basamak yükselerek Milli sporcumuzla birlikte liderliği paylaştı. Geçen yılın Dünya Kupası finalinde altın madalya kazanan, Mete Gazoz'un olimpiyat yarı finalinde elediği ABD'li Brady Ellison 273 puanla 2 basamak düşüş yaşayarak liderlikten 3. sıraya indi.

12 gün 2. sırada kaldı

Güncellemeyle birlikte Ellison 17 Haziran 2019'dan bu yana düzenlenen zirveden inerken Woojin en son Temmuz 2018'de yer aldığı konuma geri döndü. Son 12 gündür 2. sırada yer alan Milli okuçumuz Mete Gazoz ise nihayet kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında zirve koltuğuna oturdu.

'Benin adıma gurur verici'

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Fetih Kupası'nın açılış töreni, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz'un katılımıyla yapıldı. Mete Gazoz adına dikilen menzil (rekor) taşının da yer aldığı Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen törende konuşan olimpiyat şampiyonu, "Burada 150 sene sonra bir menzil taşı dikilmesi benim adıma çok gurur verici" diye konuşttu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da konuyla ilgili şunları söyledi: "Buradaki menzil taşları, devrinin en iyi okçuları anısına dikildi. Bunların yanında Mete Gazoz'un da menzil taşının bulunması, tarihte Türk milletinin okçulukta yeniden zirveye yürüyüşünün başlangıcı diye muhtemelen hatırlanacak".