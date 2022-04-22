Mete Gazoz: “2024 Paris Olimpiyatları’nda şampiyon olmak istiyorum”

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Samsun E-Dergi’nin 4’ncü sayısındaki röportajında, Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak şampiyon olmasının ardından hissettiklerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

“Paris için çok az bir zamanımız var”

Milli Okçu Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu olmanın bambaşka bir duygu olduğunu belirterek, “Daha önceden aldığım birinciliklerden çok daha farklı. Şimdi 2021 yılı bitti ve yepyeni bir yıldayız. Önümüzde kısa bir süre sonra olacak bir olimpiyat daha var. Tokyo için 5 sene bekledik. Ancak şu an Paris için çok az bir zamanımız var. Aynı zamanda hazırlanmak için de çok az bir zamanımız var. Tokyo’da dünya şampiyonu olduk bitti ama şu an önümde sanki dünya şampiyonu olmamış gibi 2024’ü kazanmak var. Bu sebeple 3 sene boyunca ne olduğunun bir önemi yok. 2024’te tekrardan bir kez daha olimpiyat şampiyonluğunu almayı istiyorum.”

“İçinizden gelen sevdiğiniz bir spora başlayın”

Spora başlayacak olanlara tavsiyelerde bulunan Mete Gazoz, “Benim söyleyebileceğim en önemli şey, beni destekledikleri için çok teşekkür ederim. Öncelikle bir spora başlayacaksanız ve karar vermekte zorlanıyorsanız içinizden gelen ve sevdiğiniz bir spora başlamanız gerekir. Çünkü sporu sevmediğiniz zaman tamamen zoraki bir iş oluyor. Spor yapmak inanılmaz zevkli bir şey. Ama aynı şekilde hiç sevmediğiniz bir sporu yapmak da bir o kadar zor olabiliyor” diye konuştu.

İHA