Mete Binay’ın 2012’deki testi pozitif çıktı

2012 Olimpiyatları’ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 69 kilodaki Milli halterci Mete Binay’ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Mete Binay, 2012 Londra’da toplamda 325 kiloyla 6. olmuştu. Binay’ın 6.’lığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu. Hatırlanacağı üzere, Türk halteri 2013 yılıyla birlikte altyapılarda dahil birçok doping kriziyle sarsılmış ve uluslararası federasyon Türkiye’ye tüm müsabakalardan men cezası yaptırımı uygulamıştı.

Spor Bakanlığı bunun üzerine tüm branşlarda ‘Dopinge sıfır tolerans’ felsefesiyle yola çıkmış ve o günden bu yana Türkiye bu konuda örnek gösterilecek ülkeler arasında yerini almayı başardı.