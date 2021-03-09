Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonunda yapacak.

Radyospor’a konuşan siyah beyazlı kulübün Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, öncelikli hedeflerinin şampiyonluk olduğu söylerken, “Oyuncusuyla, taraftarıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle tüm camia olarak şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuz inancıyla yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Sergen Yalçın'ın yeni kontrat konusuna daha sonra bakılacaktır." şeklinde konuştu.

Hakem hakkında yorum yapan Urgancılar, "Hakemlerin doğru karar vereni ve vermeyeni var. Hakemlerin, insani de olsa yaptıkları hatalar yılların emeği çöpe atabiliyor. Dünya tarihinde hakemden gol yiyen tek kulübüz. Hakemler konusunda kendince adalet aradığını iddia eden rakiplerimize söylüyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Yıllardır bu konularda en mağdur takım kim olmuş? Bir bakın. Bu her zaman açık ve nettir, tartışılacak hiçbir yanı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, yönetim olarak her yaptıklarını söylemediklerini de dile getirirken, kendi tanıtımlarını yapma amaçları olmadığını sözlerine ekledi.











