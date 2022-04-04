İZMİR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Anagold 24Erzincanspor'u çalıştıran İzmirli teknik direktör Mesut Toros, babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

Toros'un babası Abdürrahim Toros, 80 yaşında hayatını kaybetti. Haberi dün takımının ligde Eskişehirspor'u 4-0 yenerek adını Play-Off hattına yazdırdığı maçın arifesinde sabaha karşı alan tecrübeli teknik adam, acısına rağmen takımını kritik mücadelede yalnız bırakmadı. Abdürrahim Toros'un cenazesi Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Mesut Toros'un eski takımları Altay ve Karşıyaka'nın eski yönetici, teknik adam ve futbolcuları ile yakınları katıldı.