Mesut Toros: Üzgünüz ama toparlanacağız

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eşin Group Nazilli Belediyespor bir türlü çıkışa geçemedi. Yeni teknik direktörü Mesut Toros yönetiminde geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'la berabere kalan siyah-beyazlılar Şanlıurfaspor yenilgisiyle galibiyet hasretini 3 maça çıkardI ve alt sıralardan kurtulamadı.

Mesut Toros 32'nci dakikada 10 kişi kaldıklarını belirterek, "Şanlıurfaspor gibi zor deplasmanda 1 kişi eksik mücadele etmek kolay değil. Direnmeye çalıştık. Aldığımız yenilgi için üzgünüz ama toparlanacağız" dedi. (DHA)