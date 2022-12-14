TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz haftayı bay geçen Eşin Group Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mesut Toros transferde yol haritası hazırladı. Sezonun ilk yarısını Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından tamamlayacak Siyah-beyazlılarda Toros, transferde önceliği hücum hattına vereceklerini söyledi.

Takıma kesinlikle bir kanat oyuncusu gerekli olduğunu vurgulayan Mesut Toros, "Takımımız için olmazsa olmazımız olan kanat oyuncusu. Bunu da rapor halinde yönetim kurulumuza sundum. İlk yarının son maçı olan Bursaspor deplasmanın ardından ligin ikinci yarısına da iyi başlamak istiyoruz. Bu takım başarılı olmak zorunda. Ben de bunun için Nazilli'ye geldim" dedi. (DHA)