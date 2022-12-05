Mesut Toros: Taraftarımıza ve şehrimize armağan olsun

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 3 puanla nefes aldı. Siyah Beyazlılar evinde Somaspor'u 2-0 yenerek teknik direktörlüğe dönen Mesut Toros'la ilk galibiyetini elde etti. Nazilli, 3 maç aradan sonra kazanıp düşme hattından da uzaklaştı.

Tüm oyuncularını kutlayan Mesut Toros, "Oyuncularım hem iyi bir mücadele ortaya koydu hem de yeteneklerini sergiledi. Doğru oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bir çok pozisyon yakaladık. Analizler sonucunda sahada güzel bir futbol ortaya koyduk. Taraftarımıza ve şehrimize armağan olsun. Geçen 2 maçta hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Çocuklar çok iyi mücadele ediyorlar. 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz" dedi. Nazilli bu skorla puanını 20'ye yükseltti. (DHA)