Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Dün akşam yönetimle görüşüp işi resmiyete kavuşturduklarını anlatan Toros, "Futbolcularla bir araya gelip hedeflerimizi belirleyeceğiz" dedi.
Fethiyespor'da istifa etti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Uşakspor'a 2-0 mağlup olarak üst üste 2'nci mağlubiyetini alan, galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros'un istifa ettiği öğrenildi.
Sezon başından bu yana görev alan Toros, takımına 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldırarak 15 puan topladı.
DHA