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Mesut Toros: İstediğimizi alacağız

Kocaelispor maçı öncesi konuşan Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, zorlu bir 90 dakika oynayacaklarını belirtti, "En iyi şekilde performans gösterip istediğimizi alacağız" dedi.

08 Ekim 2022, Cumartesi 19:25 Son Güncelleme:
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Mesut Toros: İstediğimizi alacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Ankara Demirspor'a 2-0 kaybederek iç sahadaki galibiyet serisini noktalayan Fethiyespor, yarın deplasmanda grubun iddialı ekibi Kocaelispor'un rakibi olacak. Kocaeli Stadı bakımda olduğu için Darıca İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Murat Türkoğlu yönetecek.

Fethiyespor'da kart cezalısı orta saha Sinan müsabakada forma giyemeyecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, son 2 maçta galibiyet alamadıklarını belirterek, "Bu sezon deplasmanlarda kazanamadık. Oynadığımız 4 maçta 1 puan alabildik. Kocaelispor zorlu bir rakip. Ancak biz de iyi bir takımız. En iyi şekilde performans gösterip istediğimizi alacağız" dedi. (DHA)

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