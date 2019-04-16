Mesut Toros: İnandık, başaracağız

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Çatalcaspor ve Yeni Orduspor galibiyetleriyle son 3 maça haftalardır kovaladığı Play-Off hattının 2 puan gerisinde giren Karşıyaka'da, teknik direktör Mesut Toros'un hedefe ulaşacaklarına inancı tam. "Ben bu sporculara, yönetime ve taraftara güvenerek ilk yarıda hiç düşünmeden takım düşme hattındayken görevi kabul ettim" diyen başarılı teknik adam, "Nereden nereye geldik ama bu hikaye daha bitmedi. Ligde hedefi futbolcularımızın performansı belirledi. 3 hafta sonunda Play-Off, ardından da üst lige çıkacağımıza benim inancım tam. İlk hedefimiz olan Play-Off'a kalmak için 3 final maçımız kaldı. Bu maçlardan 9 puan toplayabilecek gücümüz var" diye konuştu.

Sezon sonu lig sıralamasının yalnız kendi ellerinde olmadığını belirten Toros, "Ancak tüm maçları kazanıp ligdeki son düdüğü bekleyeceğiz. Ekibime güveniyorum. Hafta sonu deplasmanda Adıyaman 1954'le oynayacağımız maça çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimiz kümede kalmak için mücadele ediyor. Bizim karşılaşmamıza dönüm maçı olarak bakıyorlar. Bizim de kazanmaktan başka hiç bir düşüncemiz yok. Ekibim sahada benim istediğimi yaptığı sürece sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Evimize galip döneceğiz" diye konuştu.

Maçta ev sahibi takımın cezası yüzünden Adıyaman 1954 taraftarı maça alınmayacak. Yeşil-kırmızılı kulübe ayrılan 150 kişilik kontenjanın tamamen doldurulması bekleniyor.

FİNALDE RAKİP EROKSPOR

Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi 3'üncü Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayıp yıllar sonra Türkiye finallerine yükseldikten sonra Play-Off'taki ilk maçında Sakaryaspor'u 2-1 yenerek eleyen Karşıyaka, yarın Esenler Erokspor'la finale çıkacak. Antalya Emirhan Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanacak final saat 11.00'de başlayacak. Erokspor, ilk turda Tokatspor'u eleyerek finale çıktı. Yeşil-kırmızılı ekip finalde de galip gelmesi durumunda yeni sezonda U19 Elit B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Kaf-Kaf, şampiyonluk halinde Futbol Federasyonu'ndan da 100 bin TL ödül kazanacak. U19 Ligi'nde Kaf-Kaf'ın yanı sıra Menemen Belediyespor da İnegölspor'la yarın saat 17.00'de final oynayacak.