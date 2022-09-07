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Mesut Toros: Galibiyetlerin devamı gelecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Silahtaroğlu Vanspor'u 1-0 mağlup eden Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros, ''Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi.

07 Eylül 2022, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Mesut Toros: Galibiyetlerin devamı gelecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Zonguldak Kömürspor'a 90+2 ve 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü gollerle 4-2 yenilen Fethiyespor, ikinci hafta uzatmada kazanan taraf oldu. Sezonun ilk iç saha maçında grubun iddialı takımlarından Silahtaroğlu Vanspor'u ağırlayan Muğla temsilcisi, Oktay'ın 90+2'nci dakikada tek golüyle 3 puana ulaştı.

Galibiyeti taraftarlara hediye eden teknik direktör Mesut Toros, "Zonguldak'ta hak etmediğimiz bir yenilgi almıştık. Bu kaybı son dakikada da olsa telafi ettik. Galibiyetlerin devamı gelecek" dedi. (DHA)

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