Mesut Toros: Eksiklerimizi biliyoruz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor'u 2-0 yenerek galibiyet hasretine son veren Eşin Group Nazilli Belediyespor'da gözler ara transfere çevrildi. Grupta bu haftayı bay takım olarak geçtikten sonra ilk yarıyı 18 Aralık'taki Bursaspor deplasmanıyla tamamlayacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, devre arasında 1-2 takviye yapacaklarını söyledi. Somaspor'u yenerek bay geçeceği haftada rahat bir nefes alan Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros, devre arasında bazı oyuncularla da yollarını ayıracaklarını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Devre arası kısa bir dönem. 4 günlük bir iznimiz olacak. Yılbaşından sonra 2-7 Ocak arasında Antalya kampına gidip orada 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Yapmamız gereken 1-2 tane transfer var. Ancak yapmak için de transfer yapmayacağız. Kulüpleriyle sorun yaşayıp alacakları için ayrılan oyuncular oluyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle dağılan takımlar da oluyor. Yoksa hiçbir takım iyi oyuncusunu vermez. Böyle oyuncular gelirse mutlaka transfer yapacağız. Yollarımızı ayıracağız isimler de olacak" dedi. (DHA)