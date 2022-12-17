Mesut Toros: Devreyi galibiyetle tamamlamak istiyoruz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Selim Özen görev yapacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı orta saha Mert Er mücadelede görev yapamayacak.

Teknik direktör Mesut Toros, alt sıralardan kurtulma adına Bursaspor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Devreyi galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Düşme hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor 20 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Bursaspor ise 15 puanla 16'ncı basamakta. (DHA)