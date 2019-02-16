Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, son dönemlerde hem taraftarların hem de Ada basınının yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

Bitmek bilmeyen sakatlıkları ve hastalıkları nedeniyle pek çok maçta takımdaki yerini alamayan yıldız ismin son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan BATE Borisov mücadelesinin kadrosunda da yer almaması bardağı taşıran son damla oldu.

350 bin sterlinlik haftalık ücretiyle Topçular'ın en çok kazanan oyuncusu konumunda bulunan 30 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun'dan gündem yaratacak bir iddia geldi.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı habere göre menajer Unai Emery, gelecek planlarında yer almayan Mesut'a takımdan ayrılabileceğini söyledi ancak yıldız ismin verdiği cevap soğuk duş etkisi yarattı.

Haberde Mesut'un Londra'da mutlu olduğu ve Arsenal'dan ayrılmak istemediği ifade edildi. Yıldız ismin gerekirse 2 yıl daha takımda kalarak kontratının dolmasını bekleyebileceği öne sürüldü.

Öte yandan Özil'in ancak mali taleplerinin karşılanması hâlinde Avrupa'da başka bir takıma gidebileceği ve Çin'e transfer olmayı düşünmediği öğrenildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler