Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birisi olan Mesut Özil ile ilgili, oyuncunun menajeri Erkan Söğüt açıklamalarda bulundu. beINSPORTS'a konuşan Söğüt, Mesut'un geleceği hakkında flaş sözler söyledi.

İşte Erkan Söğüt'ün açıklamaları:

Herkes şu an Almanya'ya bakıyor. Almanlar bir örnek teşkil edecek. En önemli konu; federasyonların, kulüplerin ve hükümetlerin beraber çalışması. Bu süreçten sonra bonservislerde düşüş yaşanabilir. Kiralama ve takas yönteminin daha fazla kullanılacağını düşünüyorum.

Mesut Özil, diğer Premier Lig futbolcuları gibi evinde çalışmalarına devam ediyor. Mesut baba oldu. Şu an onun için hayat çok güzel. Her gün kızının yanında.

Mesut'un 1 sene daha Arsenal kulübüyle sözleşmesi var. Sonrasını zaman gösterecek. Hep beraber bir karar vereceğiz.

Mesut Özil'in dünyada son 7-8 senede yaptığı yardımı çok az futbolcu yapmıştır. Mesut, varlıklı bir aileden gelmedi. Her zaman paylaşmak istiyor. Sahada nasıl asist yapıyorsa, saha dışında da insanlara devamlı asist yapan bir insan.