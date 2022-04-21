Mesut Özil, Konya galibiyeti sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcunun menaceri Erkut Söğüt, oyuncusunun durumunu görüşmek için İstanbul’a gelmişti. Söğüt, Mesut’un durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetimle bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bu arada tecrübeli oyuncunun eşi Amine Özil’in ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Mesut’un bu nedenle Türkiye’den ayrılmak istediği kaydedildi.