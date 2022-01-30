FIFA'nın menajer ücretlerine ilişkin tavan ücret belirleme çalışmaları tartışma konusu oldu. Mesut Özil ve birçok yıldızın menajeri Dr. Erkut Söğüt, Profesyonel Futbol Menajerleri Birliği üyelerine yazdığı mektupta konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

FIFA'yı alınması planlanan karara ilişkin kaygıları görmezden gelmekle suçlayan Erkut Söğüt, futbolun yönetim organıyla yürütülen görüşmelerden çekilirken protesto amacıyla Profesyonel Futbol Menajerleri Birliği'ndeki başkan yardımcılığı görevinden de istifa etti.

Erkut Söğüt, FIFA'nın planladığı projenin transferlerde tekelleşme yaratacağını ve kuralları çiğneyen, transferleri manipüle eden elit bir menajer grubunu doğuracağını belirtiyor. Dr. Erkut Söğüt, 3 yıldır FIFA'nın menajer lisanslama planlarının baş müzakerecisiydi fakat bu konuda ısrarla işbirliği yapmayı reddettiklerini aktarıyor.

Konuya ilişkin Profesyonel Futbol Menajerleri Birliği üyelerine bir mektup ulaştıran Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

"Seslerimiz nadiren dikkate alındı ve söz konusu kararlar çoktan verilmişti"

"Üyelerimizin çoğu tavan ücret konusunda büyük endişelerini dile getirdiler fakat FIFA, 2019'dan beri işbirliği yapmak ve bu konuyu tartışmak adına pek istekli değil"

"FIFA'nın oyuncu transferlerindeki menajer komisyonunu %3 ile sınırlama planı, Avrupa İstihdam Yasası'nı çiğneyebileceği için bir dizi hukukî dava sürecini doğuracak"

"Şüphesiz ki bir oyuncuya sözleşme görüşmeleri, hukukî danışmanlık, günlük durumlar, sosyal medya, pazarlama ve kariyer desteği için hizmetler sunan bir menajer için %3 yeterli bir seviye değil"

"Toplumun algısında bir avuç elit oyuncuyu temsil eden ve bu doğrultuda büyük para kazanan menajerlerin görüntüsü çağrışım yaratıyor"

"Fakat gerçek, çok farklı. Mevcut komisyon üst sınırı, menajerliği elit bir oyuncu temsil edilmediği sürece bir menajerin geçimini sağlamasının mümkün olmayacağı bir meslek haline getirecek"

"Bu; gücü sınırlı, daha küçük ölçekli menajer grubuna zarar verecek ve aynı zamanda büyük olasılıkla insanları kuralların dışına çıkmaya itecek"

"FIFA, satış gerçekleştiren kulübü temsil eden bir menajerin neden %10 komisyon alabileceğine ama bir oyuncu menajerinin sadece %3 alabileceğine yönelik bir netlik sunmadı"