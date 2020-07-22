“Mesut Özil’in, şu an için Arsenal’daki maaşını bırakıp ayrılacağını düşünmüyorum. Ancak bunun sözleşmesinin bitiş tarihi olan gelecek sezondan sonra gerçekleşebileceğine inanıyorum. Haftalık 350 bin Pound’la takımın en çok kazanan oyuncusu. Bu parayı sonuna kadar aldıktan sonra ayrılması onun adına daha mantıklı gözüküyor.

‘Arsenal kurtulmak istiyor’

“Normalde Arsenal’da menacer Mikel Arteta, pandemi öncesi ona takımda şans veriyordu ancak salgın sonrasında ligler tekrar başladı ve onu tercih etmedi. Mesut kesinlikle çok iyi bir futbolcu. Gelecek sezon Arsenal’ın anahtar oyuncularından biri olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ayrılık ihtimali yüksek. Arsenal, onun maaş yükünden kurtulmak için bazı yollar arayabilir. Rotası Türkiye olur mu bilmiyorum.”

‘İstanbul harika bir şehir’

“Fenerbahçe, eğer gelecek sezon başında onu almayı denerse, haftalığını ödeyecek durumda değil diye düşünüyorum. Kağıt üzerinde konuşursak, olur da bir kısmını Arsenal, bir kısmını Fenerbahçe öderse, bu mantıklı olabilir. İstanbul harika bir şehir ve Mesut’un, Türkiye ile ilişkileri çok iyi. Ama bu transferin yakın zamanda olacağını şu an için düşünmüyorum.”

ABD’yi seçerse rotası DC United

Yıldız futbolcunun tek talibi Fenerbahçe değil. ABD Major Lig ekiplerinden DC United da Mesut Özil’in peşinde. İngiliz basınına göre ABD temsilcisi, Mesut ile daha önce bir görüşme gerçekleştirmişti. 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini bu ülkede sürdürmek istemesi halinde DC United’a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.