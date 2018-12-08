Daha önce de Fortnite yayınlarını başlayacağını duyuran ve oyunlarını Twitch üzerinden yayınlayan ünlü oyuncu ayrıca bir FIFA takımı kurmuş ve ilk transferini yapmıştı.

Mesut Özil’e “Futbol mu yoksa Fortnite mı?” diye bir soru sormak, finansal olarak düşünülünce pek de mantıklı bir soru olmuyor fakat gelin Arsenal fanının ne dediklerine bir bakalım:

İşte Mesut Özil hakkında ileri atılan o teori

“Fortnite hakkında herhangi bir şey bilen biri 600 win almanın gerçekten büyük zaman aldığını biliyordur. Bir zafer kazanmak için tek kişilik oyunda ya 99 kişiyi alt etmeniz gerekiyor, ya bir takım arkadaşınız ile birlikte geri kalan 48 takımı daha yenmeniz ya da 4 kişilik takımınızla birlikte diğer 24 takımı yenmeniz gerekiyor. Bu çok ama çok zor bir şey. Eğer Arsenal’ın menajeri veya baş yöneticisi olsaydım, şöyle bir şey söyleyebilirdim: Özil’in sağlıksız ve yerleşik aktivitesi gece geç ve uzun saatlere kadar kalmasına itiyor ve tıpkı bütün iyi oyunlar gibi bu bağımlılık yapıyor. Eğer Özil’in sırt ağrısı varsa bu onun bir oturuşta uzun zaman geçirmesiyle alakalı olur, ki bu futbol sahasından gösterdiği saldırganlık ve rekabetten çok fazlasını gösterdiğini ortaya çıkarır. Tabi ki birçok atlet birçok oyun oynar fakat bu 600 zafer miktarı( mükemmel bir %12 zafer oranı var) onun 6000’e yakın oyun oynadığını gösterir.”

Arsenal fanının anlattıklarını dinledikten ve belirtilen istatistikleri gördükten sonra birçoğunuz fikirleri değişmiş olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesut Özil Fortnite’ı futbol’a tercih etmeye mi başladı, yoksa bu sadece sahaya çıkamayacağı durumda kendini verdiği bir hobi mi? (Playerbros)