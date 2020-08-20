Mesut Özil’in Çeşme bereketi

İngiltere’nin Arsenal futbol takımında top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, 4.5 aylık kızları Eda ile kısa bir süre önce Türkiye’ye gelmişti.

Çeşme’de 10 milyon TL’ye yeniledikleri havuzlu villalarında kalıyorlar. Mesut Özil gittiği plajlarda ilgiyi üzerine çektiği için mekanları hareketlendiriyor. Yanına gelen futbolseverlerle selfie yapıyor.

Bu arada çiftin villası çevredeki gayrimenkul satış fiyatlarını bir kat daha artırdı. Emlakçılar, müşterilere evleri gezdirirken ‘Burayı alırsanız Mesut Özil’e komşu olacaksınız” diye sunum yapıyor.