Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in kendisine ait giyim markası olan M10streetwear'e takım arkadaşlarından büyük destek geldi. Sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarından bir süre ayrı kalacak olan olan Özil'in giyim markası olan M10streetwear ürünleri sadece taraftarlar arasında değil, takım arkadaşları tarafından da tercih ediliyor.

Zorlu Konyaspor deplasmanı sırasında kameralara takılan görüntülerde Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin M10 şapkalarından giydiği gözüktü.







