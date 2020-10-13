Mesut Özil’e Araplar talip

İngiltere Premier Ligi’nde Arsenal’in kadrosunda yer alan ancak takımdaki geleceği büyük bir soru işareti haline gelen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, son olarak Avrupa Ligi için UEFA’ya bildirilen 25 kişilik kadroda yer almamıştı. Teknik direktör Arteta’nın planlarında düşünmediği ve sözleşmesi de sezon sonunda bitecek olan Mesut’a, sürpriz bir teklifin geldiği bildirildi. Arsenal’den haftalık 390 bin Euro kazanan ve bu alanda takımın 1 numaralı ismi olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’ın talip olduğu bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Al-Nassr’ın, tecrübeli oyuncuya 2 yıl için senelik 5.5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Kalmak istediğini söylemişti

Daha önce Fenerbahçe için de adı geçen Mesut’un, bu teklife nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor. Deneyimli futbolcu, daha önce verdiği röportajda, kontratının sonuna kadar takımda kalmak istediğini ve formayı almak için de mücadele edeceğini söylemişti. (Not: 1 Euro=9.3 TL)