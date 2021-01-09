Mesut Özil'in her sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından dikkatle izlenirken yıldız oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Arsenal'de birlikte oynayan ve çok yakın arkadaş olan Mesut Özil Sead Kolasinac ikilisinden Bosnalı oyuncu ara transfer döneminde eski takımı Schalke 04'e transfer olmuştu. Kolasinac eski takımıyla ilk çıktığı mücadelede Hoffenheim'i 4-0 yendi. Schalke tam 30 maç sonra da galibiyetle tanıştı.

Mesut Özil ise onun da eski takımı olan Schalke'nin bu galibiyeti sebebiyle eski takım arkadaşını kutladı ve "Evett... Kardeşim benim... Bayanlar ve baylar. İşte Kolasinac etkisi... Makina!!!"yazdı.







