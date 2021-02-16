Fenerbahçe'de takıma yavaş yavaş ısınmaya başlayan ve camianın çok büyük beklentilerinin olduğu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu son olarak arabasında arka koltukta yolculuk ettiği esnada mini ekranda taraftar videoları izlediği anları paylaştı. Mesut, Fenerbahçe taraftarının senelerdir tribünde söylediği Muazzez Ersoy'un "Bir şarkısın sen..." şarkısını yüksek sesle söyleyerek adeta kulübe olan aidiyetini göstermiş oldu.

Videonun altını ise taraftarlar yorum yağmuruna tuttu.



