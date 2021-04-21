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Mesut Özil'den Süper Lig paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Premier Lig kulüplerinin Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmasının ardından flaş bir paylaşım yaptı. Mesut Özil, sosyal medya hesabından "sadece bir tane Süper Lig" var notunu düşerken Türkiye Süper Ligi logosunu paylaştı

21 Nisan 2021, Çarşamba 01:26 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'den Süper Lig paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Avrupa Süper Ligi hakkında esprili bir paylaşım yaptı. Daha önce bu oluşuma karşı olduğunu belirten yıldız isim, Premier Lig kulüplerinin Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılmasının ardından bir paylaşım daha yaptı.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından "sadece bir tane Süper Lig" var notunu düşerken Türkiye Süper Ligi logosunu paylaştı.

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