Fenerbahçe ve Real Madrid'in eski futbolcusu olan şimdilerde Başakşehir forması giyen Mesut Özil, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.





RONALDO'NUN YEDEK KALMASI ŞOK ETMİŞTİ

2022 Katar Dünya Kupası’nda mücadele veren Portekiz, Salı akşamı İsviçre’yi 6-1’lik skorla geçip çeyrek finale adını yazdırmıştı. Fakat Cristiano Ronaldo'nun maça yedek başlaması futbol dünyasını şaşırtırken Portekizli süper yıldızından durumdan rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

RONALDO 14.5 YIL SONRA YEDEK KALDI

Portekiz'in rakibini farklı mağlup ettiği maçın en çok konuşulan olayı ise Ronaldo'nun milli takımda tam 14.5 yıl sonra yedek bırakılması oldu. Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla EURO 2008'deki İsviçre maçından bu yana ilk kez majör turnuvalarda bir maça yedek kulübesinde başladı.





MİLLİ TAKIMI BIRAKMAKLA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Hatta Portekiz gazetesi Record'ta yer alan bir haberde Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçından sonra hocası Santos'la görüşüp yedek kaldığı için milli takımı bırakma tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL'DEN RONALDO'YA DESTEK

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'ya saygı duyulması gerektiğini ifade etti. Özil'in Ronaldo sözleri şöyle;





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'GERÇEKTEN ANLAMIYORUM'

'Cristiano Ronaldo hakkında basından gelen bu sürekli olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlamıyorum. Medya sadece tıklama almaya çalışıyor ve artık kariyeri olmayan uzmanlar sadece büyük ismiyle dikkat çekmek istiyor ve onu kötü göstermeye çalışıyor.

'KİMSE ONUN RAKAMLARINI TEKRARLAYAMAYACAK'

'Yeni nesilden hiç kimsenin onun rakamlarını tekrarlayabileceğini sanmıyorum. Sonsuza dek '🐐'(Tüm zamanların en iyisi) kategorisinde olacak.'

'HERKES DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİ'

Mesut Özil açıklamasını; 'Herkes spor tarihinin en büyük sporcularından birine daha fazla saygı göstermeli.' sözleriyle sonlandırdı.

Mesut Özil'in attığı tweet:



