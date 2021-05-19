İngiliz temsilcisi Arsenal'den alınan ve transferi tüm dünyada büyük yankı uyandıran Mesut Özil, gelecek dönem için şimdiden umutlu konuştu. Öncelikle Süper Lig'de şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Mesut, "Taraftarımız ve camianın büyük beklentileri vardı. Ben de bu takımın bir parçası olarak başarıya giden yolda takımıma elimden gelen desteği vermek istedim. Ancak sakatlıklar üst üste gelince, büyük bir kopukluk oldu. Elimize geçen şampiyonluk fırsatını ne yazık ki değerlendiremedik. Camiayı çok üzdük. Hepsinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı

'El ele vereceğiz'

Türk asıllı Alman yıldız, "Gelecek sezon hatalarından ders almış bir takım olarak şampiyonluk mücadelesine başlayacağız. Bu büyük camianın 8 yıldır şampiyonluğa hasret kalan taraftarını mutlaka sevindireceğiz. Takım olarak başarmak için el ele vereceğiz. Bu yolda taraftarımız bizi asla yalnız bırakmasın" diye konuştu.

Yusuf Dursun