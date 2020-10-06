Corona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zorluklar yaşayan ve küçülmeye giden Arsenal, 27 yıldır maskotu Gunnersaurus'a hayat veren Jerry Quy'un işine son vermişti.

Arsenal, maçların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle maskot Gunnersaurus’a hayat veren Jerry Quy'u işten çıkarmıştı.

Mesut Özil'den örnek davranış

İngiliz ekibinde istenmeyen adam ilan edilen ve oynama şansı bulamayan Mesut Özil, Arsenal'de kaldığı süre boyunca Gunnersaurus'un tüm maaşını ödemek istediğini belirtti. Mesut Özil attığı tweet'te, "27 yıl sonra Gunnersaurus'un, Jerry'nin, işten çıkarıldığını üzülerek öğrendim. Bu yüzden büyük yeşil adamımızın tam maaşlı çalışmasına devam etmesi için maskotumuzun maaşını karşılamak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Jerry Quy, maskot olarak görev yaptığı Arsenal'den yılda 30 bin Sterlin kazanıyordu. Mesut Özil'in ise haftalık maaşının 350 bin Sterlin olduğu biliniyor.







