Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, 5 yıl önce hayatını kaybeden Mustafa Koç'u unutmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini andı.

Mesut Özil mesajında, "Kendisiyle en son görüşmemizde Mustafa Bey, bir gün beni Fenerbahçe formasıyla görmeyi çok istediğini söylemişti. Bugün kendisinin de aramızda olabilmesini çok isterdim. Vefatının 5. yılında kendisini rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşaallah." ifadelerine yer verdi.







