Özil, ''Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz.'' ifadelerine yer verdi.

İngiltere'de eleştiri okları Manchester United forması giyen Harry Maguire'ın üzerinde.

Son olarak sosyal medya hesabından tehditler aldığını duyuran İngiliz futbolcu, evine saldırı düzenleneceğine dair tehditleri polise bildirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'den Maguire'a destek geldi.

Özil paylaşımında ''Sadece Harry Maguire hakkındaki haberleri okuyun. Bu sadece delilik. Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz. Şok oldum. Bazen futbol insanların içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Umarım ilgililerin hepsi cezalandırılır.'' sözlerini kullandı.







