Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirtti.

03 Ocak 2019, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, evinde Kabe örtüsünden bir parça bulundurduğu için onur duyduğunu belirterek, "Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici" dedi. 

Mesut Özil, sosyal medya hesabından Kabe örtüsünün çerçeve içine alınmış parçasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: 

"Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden özel bir parça bulundurduğum için onurlu ve imtiyazlıyım. Bu paha biçilemez hediyeyi almak inanılmaz mutluluk verici. Elhamdülillah." 

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