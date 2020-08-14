Adı son dönemde Fenerbahçe ile daha sık anılmaya başlayan Arsenal’in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, The Atletic sitesine çok özel bir röportaj verdi. Arsenal’le sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut’u Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bonservissiz kiralayıp, maaşının da yarısını İngilizler’e karşılatmayı planlıyordu. Kırmızı- Beyazlılar’ın teknik direktörü Mikel Arteta’nın planlarında yer almadığı iddia edilen 31 yaşındaki oyuncu, röportajında şunları söyledi. Benim durumum son derece net. Anlaşmamın son gününe kadar buradayım ve takım için elimden gelen her şeyi vereceğim.”

‘Aksine daha güçlü yaptı’

“Arsenal’i seviyorum ve burası benim evim. Bu tip olumsuz durumlar asla beni etkilemedi. Aksine daha güçlü yaptı. Eleştiriler ve zor durumlar yaşanabilir. Geçmişte tekrar geri dönüp, takımın bir parçası olabileceğimi göstermiştim. Bunu tekrar yapacağım. Ne zaman gideceğime ise ben karar veririm, başkaları değil."



