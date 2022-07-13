Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Başakşehir ile anlaşan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Lacivertli ekibe veda etti.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğiniz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka teşekkür ediyorum."

Mesut Özil'in paylaşımı şu şekilde:



