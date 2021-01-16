Mesut Özil, Arsenal ile kıran kırana pazarlık yapıyor. Fenerbahçe cephesi, İngiltere’den gelecek müjdeli haberi bekliyor. İngiliz ekibi, Mesut’un alacaklarının büyük bölümünden vazgeçmesi için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki futbolcu ise büyük bir indirim yapmak yerine taksit seçeneği ile Arsenal’a kolaylık sağlamaya çalışıyor. İngiltere’den gelen haberlere göre taraflar arasında yapılan her görüşmede anlaşmaya biraz daha yaklaşılıyor.

El-Cevziyye’nin sözü

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Mesut Özil’i bir an önce ‘Çubuklu’ formayla görmek istiyor. Yıldız futbolcu, İslam aleminin kutsal günü olan ‘Cuma’ nedeniyle dün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak adeta Fenerbahçeli futbolseverlere mesaj gönderdi. Daha önce mesaj görselinde Sultanahmet Camii’ni kullanan yıldız futbolcu bu kez Eyüp Sultan Cami’ni seçti. Mesut mesajında ise İslam alimi El-Cevziyye’nin, “İman iki yarıdan oluşur, yarısı sabırdır, yarısı şükürdür” sözüne yer verdi.

1 milyon beğeni

Mesut Özil’in bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Yapılan yorumlarda Mesut’un Sarı-Lacivertliler’e, “Önce sabredeceğiz, sonra da şükredeceğiz” mesajını verdiğine vurgu yapıldı. 32 yaşındaki futbolcunun ‘Cuma’ mesajı Instagram’da 1 milyon, Twitter’da ise 100 bine yakın beğeni aldı.



