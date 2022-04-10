Süper Lig 'de 32. hafta maçında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Dev maça az bir süre kalmışken Sarı-Lacivertlilerde kadro dışı bırakılan ve bu nedenle maçta forma giyemeyecek olan yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan sosyal medya hesaplarından desteklerini dile getirdiler.

Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde takımının ilk golünü attıktan sonra yaşadığı sevincini paylaşan Mesut Özil, "Başarılar takım" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu Ozan Tufan da paylaşımında Mesut Özil gibi 'Başarılar takım' sözlerini kullanarak takımına destek verdi.

Mesut Özil'in ve Ozan Tufan'ın paylaşımı şu şekilde: