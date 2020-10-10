Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendi ayakkabı modelini oluşturdu. Ayakkabının geliri İtalya'dan Covid-19 tedavisi gören çocuklar ve eğitim sistemine gidecek.

The Cage, Mesut Özil’in çocukluğunu, geçmişiyle duygusal ve kişisel bir bağ kuran hikayesini anlatmak için doğmuş bir spor ayakkabıdır. Lacivert ve beyaz derinin renk kombinasyonu, doğduğu ve büyüdüğü Gelserkirken şehrini anımsatmak istiyor.

Topukta, futbol oynamaya başladığı ve ona aşık olduğunu hissettiği çimen olmayan küçük bir futbol sahası olan maymun kafesini temsil etmek için altın bir ağ tasarlandı.



