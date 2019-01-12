Mesut Özil'de son dakika gelişmesi!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'de son dakika gelişmesi... 30 yaşındaki futbolcu, takımının West Ham United'la deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

12 Ocak 2019, Cumartesi 14:45 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'de son dakika gelişmesi!

West Ham United ile Arsenal arasında oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Konuk ekibin Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, mücadelenin kadrosuna alınmadı.

Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun Unai Emery tarafından kadro dışı bırakılması transfer dedikodularını bir kez daha güçlendirdi.

Yüksek maaşı nedeniyle de yoğun eleştirilere maruz kalan Mesut'un adı bir süre öncesine kadar Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Özil'i bir gün takımlarında görmek istediklerini ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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