Önce İstanbul’a gelişiyle olay yarattı, ardından ilk idmanına çıktığında taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı... Mesut Özil, önceki gün 3.5 yıllık imza ile bir hayali resmen gerçeğe dönüştürdü. Sarı-Lacivertli futbolseverler şimdi, dünyaca ünlü yıldızı bir an önce Çubuklu forma ile sahada görmek için bekleyişe başladı.

İdman eksiği yok

32 yaşındaki futbolcu, Arsenal formasıyla son maçına geçen sezon, 7 Mart 2020’de West Ham’a karşı çıkmıştı. Taraftarlar, 1 seneye yakın yeşil sahada yer alamayan Mesut Özil’i Sarı-Lacivertli formayla izlemek için uzun süre beklemekten endişe ediyordu. Ancak bu konuda bir sürprizle karşılaşabilirler! Mesut her ne kadar maç yapmamış olsa da takımla idmanlara çıktığı için antrenman eksiği yok. Fenerbahçe’de çıktığı idmanlarda da bunu gösterdi.

Son bölümde oynayabilir!

Erol Bulut bu nedenle Rizespor maçında büyük bir sürprize imza atabilir. Bulut, bugün yapılacak olan maç öncesi son idmanda Mesut Özil’in durumuna yakından bakacak. Başarılı çalıştırıcı ardından öğrencisiyle bir görüşme yapacak. Eğer gelişmeler olumlu olursa, dünyaca ünlü yıldız, yarınki Rizespor mücadelesinin kadrosuna alınabilir. Hatta mücadelenin gidişatına göre son 5-10 dakikada sahaya da çıkabilir!

Yusuf Dursun



