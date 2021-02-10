Mesut Özil’in dünkü mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyordu. Ancak Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldızı yedek bıraktı. Fenerbahçe devreye 1-0 yenik girince, ikinci yarının başında Mesut oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu, hücumda Başakşehir savunmasının kilidini açmak için çok çalıştı, arkadaşlarına servisler yaptı. Mesut’un savunmaya yardımı da alkışlanacak cinstendi. Birçok pozisyonda geriye geldi, zaman zaman rakibini bir sol bek gibi kovalayarak tehlikeyi önlemeye çalıştı.

Duran topları bırakmadılar!

Fenerbahçe, uzatmada iki kez tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Herkes, Mesut Özil’in frikikleri kullanmasını bekliyordu. Ancak birinde Valencia, diğerinde ise Sosa atışı kullandı. Kritik anlarda topun Mesut Özil’e bırakılmaması tepki çekti. Yıldız futbolcunun çabaları, Fenerbahçe’nin kupaya havlu atmasına engel olamadı. Mesut’un maçın bitiminde ise sinirli bir şekilde söylenmesi dikkatlerden kaçmadı.