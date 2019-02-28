Mesut Özil yıldızlaştı, Arsenal farka koştu!

Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Bournemouth'u konuk etti. Mücadeleye damga vuran isim Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu.

Henüz 4. dakikada takımını öne geçiren isim olan Mesut, 27. dakikada ise Mkhitaryan'a asist yaptı. 27 dakikada 2 farklı geriye düşen Bournemouth, Mousset ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu Arsenal'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda hakimiyeti eline alan Topçular, 47. dakikada Koscielny, 59. dakikada Aubameyang ve 78. dakikada Lacazette'in ayağından bulduğu gollerle sahadan 5-1 galip ayrıldı. Alexandre Lacazette, Robin van Persie'den beri Premier Lig'de üst üste 5 veya daha fazla iç saha maçında gol atan ilk Arsenalli oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Topçular, puanını 56'ya yükseltti. Bournemouth ise 34 puanda kaldı.

Arsenal, Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham ile Kuzey Londra derbisinde karşı karşıya gelecek.