Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, 25 Temmuz'da arabada seyir hâlindeyken Londra'da iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. İki futbolcunun yara almadan kurtulduğu korkunç olay hakkında yürütülen soruşturmanın ardından saldırganların hakim karşısına çıkarılmasına karar verildi.

Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan dün gece konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu saldırıyı gerçekleştiren Ashley Smith'in (30) hırsızlığa teşebbüs, silahlı tehdit ve üzerinde uyuşturucu bulundurmaktan; Jordan Northover'ın (26) ise hırsızlığa teşebbüs ve silahlı tehditten ötürü mahkemede ifade vereceği duyuruldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler