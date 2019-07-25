Arsenal'li iki futbolcu Mesut Özil ve Sead Kolasinac adeta ölümden döndü.

Daily Mail'deki habere göre; Mesut Özil ve Sead Kolasinac, bir restoranda yemek yedikten sonra Mesut'un arabasına gittiler. Daha sonra ise motorsikletli sccoter çetesi oldukları anlaşılan grup arabaya yaklaştı ve bir anda taraflar arasında sert tartışma çıktı. Çetenin arabayı çalmak istediği belirtildi.

Kolasinac arabadan çıktı ve karşılık verdi

Kolasinac ise tartışma esnasında arabadan çıktı. Saldırganların karşısına geçen Boşnak futbolcu bıçaklı kişilerle tek başına mücadele etti. Mesut ise bölgedeki bir Türk restoranına sığındı.

Eşi Amine Gülşe de yanındaydı

Mesut Özil'in sığındığı restoranın garsonları ise dışarı çıkıp saldırganları kovaladı. İki oyuncu da bu saldırdan yara almadan kurtuldu ve hastaneye gidilecek bir durum olmadığını belirttiler. Mesut'un eşi Amine Gülşe de saldırı esnasında olay yerindeydi.

"Özil dehşete kapılmıştı, çete üyeleri tam arkasındaydı"

Daily Mail'e konuşan bir görgü tanığı ise, "Mesut Özil dehşete kapılmıştı.Hayatını kurtarmak için koştuğunu anlayabiliyordunuz. Çete üyeleri Mesut restorana girinceye kadar onun tam arkasındalardı. Kasklarını çıkarmamışlardı. Bu sıcak havaya rağmen siyahlar ve uzun kollular içindeydiler" şeklinde konuştu.

"Dışarıda beklediler"

Görgü tanığı ayrıca saldırganların dışarıda kısa süre de olsa beklediklerini ancak içeriden garsonların ve görevlilerin geldiklerini görünce hemen kaçtıklarını söyledi.

Mesut Özil'in 100 bin poundluk (yaklaşık 750 bin TL)arabası 4x4 jip ise olay esnasında yolun ortasında sürücü kapısı açık şekilde kaldı. İki oyuncu daha sonra polise ifade verdiler.



