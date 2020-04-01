Mesut Özil ve Amine Gülşe’ye dünya basınından tebrik yağdı

Mesut Özil, önceki akşam baba olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu, Haziran 2019'da evlendiği eşi Amine Gülşe ile kızlarını kucağına aldı. Eda ismini verdikleri kızları ile de ilk fotoğraflarını paylaştı.

Çiftin mutluluğuna dünya ortak oldu. Tebrik mesajları yağdı. Mesut Özil'in eşi ve kızıyla paylaştığı kare, Instagram'da 1 buçuk milyon kişi tarafından beğenildi.

Dünya basını, Mesut Özil'in baba olma haberine geniş yer verdi. İngiltere'den Almanya'ya Endonezya'dan İsveç'e kadar birçok ülkedeki gazeteler, Özil ile Amine'nin kızları kucağındaki fotoğrafını paylaşıp biraz da olsun okuyucularının yüzünü gülümsetti.

Mesut Özil, "Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin." ifadelerini kullandı. (Takvim)