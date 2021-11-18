Mesut Özil: Takım olarak derbiye hazırız

Süper Lig 'in 13. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray 'ın konuğu olacak. Mücadele öncesi gözler şüphesiz Sarı Lacivertliler'in Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil'de olacak. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray derbisine hazır olduklarını belirtti.

Mesut Özil tweetinde, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız." ifadelerine yer verdi.







