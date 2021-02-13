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Mesut Özil: Sırada daha iyi olmak var!

Fenerbahçe'de Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil'den galibiyet yorumu geldi. Kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." tweet'ini attı.

13 Şubat 2021, Cumartesi 22:13 Son Güncelleme:
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Mesut Özil: Sırada daha iyi olmak var!

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maça 11'de başlayan ve bir frikik vuruşunda gole çok yaklaşan Mesut Özil'den tweet geldi.  3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." dedi.



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