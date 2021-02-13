Mesut Özil: Sırada daha iyi olmak var!

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maça 11'de başlayan ve bir frikik vuruşunda gole çok yaklaşan Mesut Özil'den tweet geldi. 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." dedi.







