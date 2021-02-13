Mesut Özil: Sırada daha iyi olmak var!
Fenerbahçe'de Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlayan Mesut Özil'den galibiyet yorumu geldi. Kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." tweet'ini attı.
Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maça 11'de başlayan ve bir frikik vuruşunda gole çok yaklaşan Mesut Özil'den tweet geldi. 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak." dedi.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1360666236695240708