Fenerbahçe'nin transferde sona yaklaştığı Mesut Özil'in her sosyal medya hamlesi en küçük detayına kadar takip ediliyor. Alman asıllı Türk yıldız son olarak dünyaca ünlü şef Nusret'in 'Come to Fenerbahçe' paylaşımını beğendi. Bu beğeni sosyal medyada anında göz önüne gelirken Fenerbahçe taraftarı da Mesut'a 'Gel artık' mesajları göndermeye başladı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde hem kulübü Arsenal hem de yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.