Mesut Özil krizi! Olay görüntüler...

Arsenal'ın son dört resmi maçında kadroya dahi alınmayan Mesut Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar her geçen gün artıyor. 30 yaşındaki Türk asıllı 10 numaranın Standard Liege maçında kendisi için "Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." diyen hocası Unai Emery ile yaşadığı son tartışma gündeme bomba gibi düştü.

Topçular'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Vitoria Guimaraes ile karşılaşacağı mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda Emery'nin elini soğuk bir şekilde sıkan dünyaca ünlü 10 numaranın daha sonrasında ise hocasıyla bir süre tartıştığı görüldü. Yıldız ismin idmanın ardından Twitter'dan "Beni güldürüyorsun." mesajıyla paylaştığı fotoğrafın İspanyol teknik adama bir gönderme olduğu öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler