Mesut Özil kabul etmemiş!
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in, kulübün maaş kesintisi kararına direndiği belirtildi. Londra ekibinde haftalık 350 bin Pound alan Mesut’un, yüzde 12.5’luk kesintiyi kabul etmeyen 3 futbolcudan biri olduğunu yazıldı.
Premier lig ekiplerinden Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in, kulübün maaş kesintisi kararına direndiği belirtildi. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Londra ekibinde haftalık 350 bin Pound alan Mesut’un, yüzde 12.5’luk kesintiyi kabul etmeyen 3 futbolcudan biri olduğunu yazdı. Diğer iki ismin adı henüz açıklanmazken, Alman futbolcunun arkadaşlarından anlayış beklediği de iddia edildi.