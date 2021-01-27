Mesut Özil imza töreni | Canlı izle

Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Hayali kurulan ve yıllardır Fenerbahçe formasını ne zaman giyeceği büyük merak konusu olan Mesut Özil artık resmen Sarı Lacivertli camia için ter dökecek. Pazar günü transferi resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil bugün resmi olarak formayı giyecek. 32 yaşındaki süperstar kendisini 3.5 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan imzayı atıyor. Gelişmeleri anbean fanatik.com.tr olarak aktarıyoruz.

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'Mesut, sık sık Fenerbahçeliliğini birçok kez dile getirdi'

İlk olarak sözü alan isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Sarı Lacivertli kulübün başkanı, "Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanarak herkese hoşgeldin dedi.









İşte Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır. Fenerbahçe'nin Mesut'la, Mesut'un Fenerbahçe ile birlikteliği nasıl oldu. Size açıklayayım."

"Sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi. Biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz. 7 Haziran 2019... O gün sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' dedi."

İmzalar nasıl atıldı? Ali Koç aktardı

"Sevgili Acun Ilıcalı'nın Mesut Özil transferinde hem maddi hem manevi çok önemli bir katkısı oldu. Bir yaz günü, Acun'la oturduk konuşuyoruz. 'Mesut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye kazandıralım' dedi. Ben de 'Kazandıralım da, maddi şartları nasıl karşılayacağız?' dedim."

"Ocak ayında da bir ihtimal olabilir demiştim. 'Ben birkaç ay sonra yeni yatırımımı açıklayacağım ve bunu dünyaya yaymak istiyorum, bu hedefi yakalamamda Mesut'un da büyük katkısı olacak diye düşünüyorum.' dedi. Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı."

"Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor."

Basın ordusu

Herkesin gözü bu imza töreninde olurken, dünyanın önde gelen ajansları ve basın-yayın organları da bu özel günü yakından takip etti. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.





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İmza töreni için hazırlanan platformun arka tarafında "Boğazın En Şanlı, Görkemli ve Cesur Spor Kulübü" yazan yazı dikkatlerden kaçmadı.









KAP'a transfer bedeli açıklandı

Fenerbahçe önceki günlerde KAP'a yaptığı açıklamada 2021-22, 2022-23 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve 550 bin euro imza parası ödeneceğini açıklamıştı. Açıklamaya göre futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek. Bunun yanında sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1,75 milyon euro ödenecek.

Futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak. 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecek.

Kadıköy'de maçı takip etti

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 yendiği maçı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil tribünlerde izlemiş ve yeni takım arkadaşlarının performansını ayakta alkışlamıştı.















